Bégonia, est une petite fille qui s'est toujours identifiée au bégonia en pot que son père avait offert à sa mère au moment de leur rencontre. Ce bégonia, symbole d'un amour lumineux, reste pourtant isolé sur le rebord d'une fenêtre, tout comme la fillette qui se sent transparente aux yeux des autres. Elle ne parle qu'aux animaux et observe le monde depuis la fenêtre de la salle de bain, son refuge. Tout change le jour où une nouvelle voisine âgée s'installe à côté de chez elle. Avec douceur et sagesse, cette femme lui apprend que les plantes ne sont pas condamnées à rester enfermées dans des pots : certaines s'épanouissent mieux lorsqu'on les plante en pleine terre, au milieu d'autres espèces. A travers cette amitié intergénérationnelle inattendue, Bégonia découvre qu'elle aussi peut trouver sa place, sortir de son isolement et s'ouvrir au monde. Cette rencontre devient un tournant. Grâce à la vieille dame, Bégonia sort peu à peu de son isolement, commence à rencontrer les habitants de son quartier (enfants, adultes, personnes âgées) et découvre que, comme les bégonias, elle peut elle aussi prendre racine ailleurs, grandir autrement et trouver sa place parmi les autres.