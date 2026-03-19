La vie d'une Lady Chevalier Tome 1

Trahie et assassinée par son frère d'armes, Estelle, capitaine de la 3e cavalerie d'Ulsha aux manières rustres, se réveille dans le corps de Lucifera, noble demoiselle de l'empire ennemi dont l'âme s'est éteinte. Trois années se sont écoulées, Ulsha est tombé et son honneur, bafoué : elle que l'on surnommait autrefois "l'étoile du matin d'Ulsha" pour sa foi guerrière, est maintenant dépeinte dans les livres d'histoire comme une femme idiote aveuglée par la gloire qui était sur le point de conduire son royaume à sa perte par sa bêtise. Désormais promise malgré elle au célèbre commandant de la cavalerie ennemie, Estelle a soif de vengeance, mais elle est entravée par son nouveau corps frêle et malade : beauté fragile comparée à l'étoile du matin, Lucifera n'est pas apte à brandir le fer. Pour survivre dans ce nouvel environnement et laver son honneur, Estelle devra aiguiser ses mots plutôt que sa lame... comme une véritable Lady.