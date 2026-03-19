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Hypertension

Alexandra Leduc

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Osez cuisiner pour bien manger Comment échapper à l'hypertension, ce "tueur silencieux" qui accroît les risques d'insuffisance cardiaque, de troubles cardiovasculaires, d'insuffisance rénale et d'AVC ? Grâce à ce livre, sachez quoi manger et cuisinez - c'est facile - pour prendre le contrôle de votre alimentation et de votre santé. Découvrez 43 recettes. L'alimentation figure au premier rang des facteurs qui ont une incidence sur la pression artérielle. Même si cet ouvrage s'adresse d'abord aux hypertendus, il est recommandé à tous pour limiter les risques d'hypertension à long terme. Cuisinez vous-même vos repas : c'est facile. Osez préparer de délicieuses recettes rapides : tartinade de lentilles aux carottes, pennes à la viande, cari aux légumes, frittata au brocoli, salade de thon aux raisins, pizza au poulet, croustade aux framboises. Grâce à ce guide : - modifiez votre hygiène de vie afin de réduire votre pression artérielle ; - profitez de recommandations claires pour adopter dès aujourd'hui un régime alimentaire hypotenseur ; - planifiez vos repas et collations grâce aux menus quotidiens variés. Tout est dans votre assiette !

Par Alexandra Leduc
Chez Modus Vivendi

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Auteur

Alexandra Leduc

Editeur

Modus Vivendi

Genre

Diététiques

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Hypertension

Alexandra Leduc

Paru le 19/03/2026

164 pages

Modus Vivendi

18,95 €

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