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#Roman francophone

Un long cheminement

Gilles Cosson

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Après une enfance et une adolescence vagabonde, du Poitou à la Savoie puis à l'Alsace, Gilles Cosson, littéraire de coeur, entre à l'Ecole polytechnique. Passé par une formation en usine, il intègre ensuite Paribas et gravit peu à peu les échelons du pouvoir, terminant comme membre du directoire et responsable d'un grand portefeuille industriel. Mais il ne parvient pas à se contenter de cette première vie et, au travers de grands voyages dans les solitudes désertiques ou glacées, son intuition le guide vers le monde invisible. Quittant les affaires, il entreprend un nouveau voyage, celui qui le mène à l'écriture et aux grandes interrogations existentielles.

Par Gilles Cosson
Chez Les Editions de Paris - Max Chaleil

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Auteur

Gilles Cosson

Editeur

Les Editions de Paris - Max Chaleil

Genre

Littérature française

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Un long cheminement

Gilles Cosson

Paru le 19/03/2026

Les Editions de Paris - Max Chaleil

15,00 €

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