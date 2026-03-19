Lacan, mode d'emploi

Le premier guide complet clair et structuré pour comprendre Lacan : concepts, schémas, séminaires et écrits enfin rendus accessibles. Son objectif : expliquer, clarifier, sans trahir la rigueur des écrits de Lacan. Un outil de référence pour étudiants et praticiens afin d'entrer dans l'oeuvre de Jacques Lacan et s'orienter dans la complexité de sa pensée. Même 125 ans après sa naissance, la pensée de Jacques Lacan continue de fasciner par sa profondeur, mais son style souvent hermétique peut décourager. Pourtant, la comprendre est plus que jamais nécessaire : ses idées irriguent encore aujourd'hui la psychanalyse et éclairent notre compréhension de l'esprit humain. Dans ce livre, Emile Guibert relève le défi d'exposer de manière accessible la pensée lacanienne, sans en trahir la rigueur et en évitant les obscurcissements souvent associés à son style. S'adressant à un public varié, cet ouvrage allie exigence académique et clarté pédagogique. Afin de rendre les théories de Lacan enfin abordables, l'auteur multiplie les outils didactiques. Schémas explicatifs, tableaux synthétiques, fiches pratiques et résumés jalonnent chaque chapitre, et il n'hésite pas à traiter les critiques formulées à l'égard des concepts lacaniens. Au fil des pages se dessine une cartographie limpide de cet univers, où chaque notion clé - du fameux stade du miroir à l'idée de l'inconscient structuré comme un langage - est explicitée puis reliée à ses implications cliniques concrètes. Que vous soyez un étudiant en quête des clés de l'oeuvre, un clinicien désireux d'élaborer sa pratique ou un lecteur simplement curieux de psychanalyse, cet ouvrage vous guidera pas à pas au coeur d'une pensée souvent mal comprise mais incontournable.