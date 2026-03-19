Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Prix Frontières 2026 Le marché du livre en 2025 Cinq Dark Romances à découvrir
#Essais

Lacan, mode d'emploi

Emile Guibert

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le premier guide complet clair et structuré pour comprendre Lacan : concepts, schémas, séminaires et écrits enfin rendus accessibles. Son objectif : expliquer, clarifier, sans trahir la rigueur des écrits de Lacan. Un outil de référence pour étudiants et praticiens afin d'entrer dans l'oeuvre de Jacques Lacan et s'orienter dans la complexité de sa pensée. Même 125 ans après sa naissance, la pensée de Jacques Lacan continue de fasciner par sa profondeur, mais son style souvent hermétique peut décourager. Pourtant, la comprendre est plus que jamais nécessaire : ses idées irriguent encore aujourd'hui la psychanalyse et éclairent notre compréhension de l'esprit humain. Dans ce livre, Emile Guibert relève le défi d'exposer de manière accessible la pensée lacanienne, sans en trahir la rigueur et en évitant les obscurcissements souvent associés à son style. S'adressant à un public varié, cet ouvrage allie exigence académique et clarté pédagogique. Afin de rendre les théories de Lacan enfin abordables, l'auteur multiplie les outils didactiques. Schémas explicatifs, tableaux synthétiques, fiches pratiques et résumés jalonnent chaque chapitre, et il n'hésite pas à traiter les critiques formulées à l'égard des concepts lacaniens. Au fil des pages se dessine une cartographie limpide de cet univers, où chaque notion clé - du fameux stade du miroir à l'idée de l'inconscient structuré comme un langage - est explicitée puis reliée à ses implications cliniques concrètes. Que vous soyez un étudiant en quête des clés de l'oeuvre, un clinicien désireux d'élaborer sa pratique ou un lecteur simplement curieux de psychanalyse, cet ouvrage vous guidera pas à pas au coeur d'une pensée souvent mal comprise mais incontournable.

Par Emile Guibert
Chez Favre

|

Auteur

Emile Guibert

Editeur

Favre

Genre

Lacan

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Lacan, mode d'emploi par Emile Guibert

Commenter ce livre

 

Lacan, mode d'emploi

Emile Guibert

Paru le 19/03/2026

300 pages

Favre

24,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782828923365
9782828923365
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ? Boualem Sansal : chez Hachette, “je peux me reconstruire plus facilement“ La Grande Librairie : écrivains, chercheurs et artistes unis pour défendre la lecture
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.