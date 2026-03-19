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Vous avez un TDAH ? Moi aussi !

Charlotte Chaumet, Pierre Oswald

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Un guide très pratique par une autrice elle-même concernée, à destination de toutes les personnes qui vivent au quotidien avec un TDAH. Vous sentez que vous ne fonctionnez pas tout à fait "comme les autres" ? Votre famille, vos ami·es ne comprennent pas certaines de vos réactions, vous reprochent votre inattention, votre tendance à couper la parole ou vos retards ? Vous vous reconnaissez dans certains traits associés au TDAH... ou vous avez reçu un diagnostic en ce sens ? Moi aussi ! Cet ouvrage est celui que j'aurais aimé trouver à la suite de mon diagnostic tardif de TDAH : - Une synthèse complète et sourcée des connaissances actuelles autour du TDAH chez l'adulte. - De nombreux outils concrets et pratiques pour bien vivre au quotidien : au travail, dans vos relations amicales, en couple... Sans jargon médical, mais bien au-delà du simple témoignage, Vous avez un TDAH ? Moi aussi ! s'adresse à toutes celles et ceux qui veulent enfin comprendre, sans simplifier ni caricaturer, et mieux vivre au quotidien avec leur TDAH.

Par Charlotte Chaumet, Pierre Oswald
Chez De Boeck supérieur

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Auteur

Charlotte Chaumet, Pierre Oswald

Editeur

De Boeck supérieur

Genre

Autres maux

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Vous avez un TDAH ? Moi aussi !

Charlotte Chaumet, Pierre Oswald

Paru le 19/03/2026

176 pages

De Boeck supérieur

17,95 €

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Scannez le code barre 9782807373402
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