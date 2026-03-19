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Le patrimoine professionnel

Revue fiduciaire

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Cet ouvrage associe principes généraux et pratiques professionnelles pour offrir aux dirigeants et aux conseillers patrimoniaux l'ensemble des éléments nécessaires à la bonne gestion du patrimoine professionnel. Pédagogique, il accompagne le dirigeant et ses conseils dans les différentes problématiques de création, gestion et transmission de son outil professionnel. Sont notamment passés en revue les différentes formes possibles de détention de l'entreprise et leurs conséquences fiscales. D'autres développements concernent le dirigeant à titre privé (salaires ou dividendes, protection sociales, IFI, AGA, stock-options et BSPCE...). A associer avec "Le patrimoine privé" dans notre collection les essentiels.

Par Revue fiduciaire
Chez Groupe Revue Fiduciaire

|

Auteur

Revue fiduciaire

Editeur

Groupe Revue Fiduciaire

Genre

Droit des biens

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Le patrimoine professionnel

Revue fiduciaire

Paru le 16/04/2026

Groupe Revue Fiduciaire

80,10 €

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9782757911556
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