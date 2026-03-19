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#Essais

L'épargne salariale dans une petite entreprise

Fabrice de Longevialle

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L'épargne salariale suscite un intérêt grandissant chez les responsables de TPE et de PME. A juste titre car les dispositifs existants ne sont aucunement réservés aux entreprises d'une certaine taille. Ils peuvent au contraire être mis en oeuvre avec profit par tout employeur, même si son entreprise ne compte qu'un seul ou quelques salariés. A la clé, des avantages très appréciables qui profitent tant au chef d'entreprise (exploitant individuel ou dirigeant de société) qu'aux membres de son personnel : les sommes attribuées par l'entreprise au titre de l'épargne salariale bénéficient d'un environnement exceptionnellement favorable au plan fiscal et au regard des cotisations sociales. Exonérées d'impôt sur le revenu, elles ne supportent, en fait de cotisations sociales, que la seule CSG-CRDS (9, 7 % au total). De plus, le Plan d'Epargne d'Entreprise (PEE de droit commun et PERCOL), sur lequel cet ouvrage met plus particulièrement l'accent, se révèle peu contraignant et extrêmement simple à mettre en place. Objectifs de ce livre : faire découvrir au dirigeant de TPE-PME l'intérêt de l'épargne salariale et lui indiquer la marche à suivre en vue d'une utilisation optimale, le tout en privilégiant une approche très pédagogique.

Par Fabrice de Longevialle
Chez Groupe Revue Fiduciaire

|

Auteur

Fabrice de Longevialle

Editeur

Groupe Revue Fiduciaire

Genre

Droit du travail et de l'emplo

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L'épargne salariale dans une petite entreprise

Fabrice de Longevialle

Paru le 02/04/2026

Groupe Revue Fiduciaire

26,10 €

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