Pour les parents qui ne font pas leurs nuits !

Les parents ne seront certainement pas surpris de lire que les adultes sans enfants dorment plus et mieux qu'eux. Il est bien connu aussi que le sommeil est important, voire capital pour la santé. Celle des parents et celle de leur bébé. Alors comment gérer les réveils nocturnes de bébé... et son propre manque de sommeil, quand on est un nouveau parent ? Que sait-on aujourd'hui du sommeil de bébé ? Quelles différences existent, selon son âge, son sexe, son environnement, humain et non humain ? Quelles routines, quels rituels adopter ? Doudou ou sucette ? Co-dodo, co-rooming ou chambre à part ? Faut-il nourrir bébé chaque fois qu'il s'éveille ? Jusqu'à quel âge fera-t-il la sieste ? Qui ne s'est pas, un jour - pardon, une nuit - posé ces questions et tant d'autres ? Ce numéro de Spirale tente de réconcilier parents et bébé avec le sommeil.