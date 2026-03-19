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Sous les temps de l'équateur

Eduardo Góes Neves

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Dans cette histoire du Brésil d'avant le Brésil, d'avant sa colonisation donc, l'archéologue brésilien Eduardo Góes Neves déconstruit l'image commune de l'Amazonie, trop souvent perçue comme une forêt vierge dépourvue de culture en périphérie sud-américaine. Pour ce faire, il retrace l'occupation humaine du bassin amazonien, dont l'histoire commence il y a plus de 11 000 ans, et ce jusqu'aux premières conquêtes européennes. Grâce à une approche historico-culturelle, Neves, grandement aidé par ses nombreux collaborateurs, nous présente une Amazonie au coeur du développement de son continent, lieu de regroupements de populations variées qui y ont vécu et qui auraient échangé avec des peuples lointains, issus même, pour certains, des hauts plateaux de la cordillère des Andes. En s'appuyant sur plus de 30 années de recherches, l'auteur fait revivre chronologiquement les femmes et les hommes qui ont peuplé l'Amazonie sous diverses manières, et qui ont été à l'origine de nombreuses innovations techniques et culturelles. Eduardo Góes Neves, en repensant l'histoire du bassin amazonien, nous invite surtout à reconsidérer ces peuples anciens qui, délibérément, auraient refusé de s'organiser en Etat et nous offre, ainsi, une vision décloisonnée des trajectoires humaines.

Par Eduardo Góes Neves
Chez Maison des Sciences de l'Homme

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Auteur

Eduardo Góes Neves

Editeur

Maison des Sciences de l'Homme

Genre

Ouvrages généraux

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Sous les temps de l'équateur

Eduardo Góes Neves trad. David Yann Chaigne

Paru le 19/03/2026

200 pages

Maison des Sciences de l'Homme

26,00 €

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