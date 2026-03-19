Calcul mental et ceintures de compétences CM1-CM2

Un fichier photocopiable en couleurs proposant 2 niveaux de différenciation pour enseigner le calcul mental en CM1 et CM2, en motivant les élèves grâce à des exercices sous forme de jeux de plateau et l'acquisition de ceintures de compétences. Chacune des 32 séquences propose : Un guidage pédagogique clé en main pour l'enseignant. Une leçon pour les élèves, pour garder une trace des procédures vues en classe. Un ou plusieurs jeux de plateau variés pour rendre l'entrainement ludique. Une série d'exercices d'entrainement individuel et un problème de la vie quotidienne pour acquérir les procédures, mémoriser les répertoires et pour s'entrainer à la fluence en calcul mental. 11 ceintures de compétences : Toutes les 2 ou 3 séquences, une évaluation donne droit à une ceinture de compétence pour motiver les élèves. 2 niveaux pour chaque notion : Une différenciation dans les jeux, entrainements, évaluations et dans certaines leçons. Pour travailler en simple niveau (CM1 ou CM2) ou en double niveau CM1-CM2. Ressources numériques : Les versions corrigées de tous les jeux, entrainement et évaluations. Des jeux, des défis supplémentaires pour les activités pédagogiques complémentaires (APC). Des files numériques, tables de multiplication, tables de division... Les schémas des procédures de calcul à vidéoprojeter en classe. Les liens vers les ressources complémentaires en ligne, notamment des activités sur Learning apps. Ce qui change dans cette nouvelle édition : Cinq séquences ont été remplacées ou modifiées pour correspondre aux objectifs fixés dans les nouveaux programmes. La fluence est prise en compte pour évaluer l'élève sur 15 calculs corrects en 3 minutes dans les entrainements, les jeux ou les évaluations des séquences. Remplacement de la séquence " Ajouter 9, retirer 9 " par la séquence " Ajouter 18, 28, 38... 19, 29, 39... , retirer 18, 28, 38... 19, 29, 39. . ". . Remplacement de la séquence " Les triples " par la séquence " Multiplier par 4 et par 8, diviser par 4 et par 8 ". Modifications dans la séquence " Les moitiés " qui devient " Les moitiés des nombres pairs et impairs ". Modifications dans la séquence " Multiplier un nombre entier par 5, 50 ou 500 " qui devient " Multiplier un nombre entier par 5, 50 ou 500 et multiplier un nombre décimal par 5 ou 50 ". Modifications dans la séquence " Les quarts " qui devient " Les quarts et les huitièmes ".