Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Prix Frontières 2026 Le marché du livre en 2025 Cinq Dark Romances à découvrir
#Roman francophone

Marronnage créateur et geste jazz

Sylvie Chalaye

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Marronnage créateur et geste jazz Une histoire de la création afrodiasporique Par Sylvie Chalaye Résumé : Cet essai s'attache au geste marron en art et met en lumière le marronnage créateur qui impulse les esthétiques jazz, à la scène comme au cinéma, en danse comme en peinture. Du clown Chocolat à Joséphine Baker ou Henri Salvador, du cake-walk au krump, des aventures de Bosko aux Aristochats, en passant par des plasticiens comme Jean-Michel Basquiat, Kara Walker ou Alexis Peskine, mais aussi des chorégraphes comme Bintou Dembélé, Chantal Loïal, Wanjiru Kamuyu, Michel Onomo ou Betty Tchomanga et des dramaturges contemporains comme Kossi Efoui, Koffi Kwahulé, Dieudonné Niangouna, Suzan-Lori Parks, Penda Diouf ou Léonora Miano, entre autres.

Par Sylvie Chalaye
Chez Editions Passage(s)

|

Auteur

Sylvie Chalaye

Editeur

Editions Passage(s)

Genre

Théâtre - Pièces

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Marronnage créateur et geste jazz par Sylvie Chalaye

Commenter ce livre

 

Marronnage créateur et geste jazz

Sylvie Chalaye

Paru le 26/03/2026

180 pages

Editions Passage(s)

12,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782492986277
9782492986277
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ? Boualem Sansal : chez Hachette, “je peux me reconstruire plus facilement“ La Grande Librairie : écrivains, chercheurs et artistes unis pour défendre la lecture
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.