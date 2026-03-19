Marronnage créateur et geste jazz Une histoire de la création afrodiasporique Par Sylvie Chalaye Résumé : Cet essai s'attache au geste marron en art et met en lumière le marronnage créateur qui impulse les esthétiques jazz, à la scène comme au cinéma, en danse comme en peinture. Du clown Chocolat à Joséphine Baker ou Henri Salvador, du cake-walk au krump, des aventures de Bosko aux Aristochats, en passant par des plasticiens comme Jean-Michel Basquiat, Kara Walker ou Alexis Peskine, mais aussi des chorégraphes comme Bintou Dembélé, Chantal Loïal, Wanjiru Kamuyu, Michel Onomo ou Betty Tchomanga et des dramaturges contemporains comme Kossi Efoui, Koffi Kwahulé, Dieudonné Niangouna, Suzan-Lori Parks, Penda Diouf ou Léonora Miano, entre autres.