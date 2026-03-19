Le courage d'une femme peut-il avoir raison de la violence des hommes ? Après plus de dix ans d'absence, Nell, agent du FBI, revient à Long Island où elle a grandi pour assister aux obsèques de son père, un inspecteur de police décédé accidentellement. Mais le meurtre sauvage de deux femmes l'entraîne dans une enquête troublante... Au fil de ses investigations, Nell doit faire face aux vérités dérangeantes qui impliquent des collègues de son père. Et alors qu'elle est confrontée aux secrets les plus sombres de l'homme qui l'a élevée, de terribles souvenirs rejaillissent : la disparition de sa mère, assassinée quand Nell n'avait que sept ans. Sur fond de corruption et de drame familial, Cristina Alger signe un puissant thriller brûlant d'actualité. "UN ROMAN HAUTEMENT POLITIQUE, PROFONDEMENT TOUCHANT ET PALPITANT". The Sunday Times Diplômée de Harvard et de la faculté de droit de New York, Cristina Alger a travaillé comme analyste financière chez Goldman Sachs. Son premier roman, Park Avenue, est paru en France en 2013 (Albin Michel) et a connu un succès retentissant à l'étranger. Best-seller aux Etats-Unis, Au nom de nos soeurs est son quatrième roman publié en France.