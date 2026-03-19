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#Polar

La mort en miroir

Pétronille Rostagnat

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Lucie est persuadée d'avoir coché toutes les cases d'une vie réussie. Mère au foyer, femme d'un médecin légiste renommé, propriétaire d'une maison confortable près de Paris, elle enchaîne dîners mondains et vacances à l'étranger. Mais le jour où son mari, Bertrand, perd la mémoire à la suite d'un accident de voiture, tout bascule. Si la thèse d'une tentative de suicide est privilégiée, Lucie n'en croit rien et décide de mener elle-même l'enquête. Jusqu'au moment où la découverte d'un cadavre vient remettre en question toutes ses certitudes. Car ce cadavre ressemble trait pour trait à Bertrand. Qui est cet homme ? Que s'est-il passé le soir de l'accident ? A travers une écriture affûtée et nerveuse, Pétronille Rostagnat signe un thriller psychologique à la mécanique implacable, qui brouille absolument toutes les pistes. En dix romans, Pétronille Rostagnat s'est imposée comme l'une des voix incontournables du polar français. Récompensée par le Prix Cognac 2022 pour J'aurais aimé te tuer et par le Grand Prix Iris Noir Bruxelles 2023 pour Quand tu ouvriras les yeux, elle écrit pour sonder ce qui se cache derrière les apparences : les blessures invisibles, les secrets qui détruisent, les vérités qu'on refuse de voir.

Par Pétronille Rostagnat
Chez Belladone

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Auteur

Pétronille Rostagnat

Editeur

Belladone

Genre

Thrillers

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La mort en miroir

Pétronille Rostagnat

Paru le 19/03/2026

480 pages

Belladone

20,90 €

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