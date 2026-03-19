Ciel, amour & turbulences

Hôtesse de l'air... Pour Laurine, ce poste représente bien plus qu'un simple job : c'est un rêve d'enfant. Et l'occasion idéale de s'émanciper d'un milieu familial qui l'étouffe. Mais concilier une vie sur long-courriers avec Hugo, son amoureux resté au sol à Paris, vire au casse-tête. Distance, nuits blanches, décalages horaires, et surtout le magnétisme d'Armand... Pilote adulé - et influenceur à l'ego plus imposant que l'Empire State - il est au moins aussi séduisant qu'exaspérant. Pourtant, d'escale en escale, les frontières se brouillent. Loin de l'image qu'il donne à voir, Armand se dévoile peu à peu et les certitudes de Laurine vacillent. Jusqu'à la faire dévier de son plan de vol ? Attention, il y a comme de l'électricité dans l'air... L'orage approche : Laurine pourrait bien entrer dans une zone de dangereuses turbulences ! Une RomCom pétillante et rythmée qui nous embarque aux quatre coins du monde. A. P. LEVEL est chef de cabine. Lorsqu'il n'est pas en vol entre deux capitales, il donne vie à ses histoires sur Wattpad. Comme dans les séries qu'il affectionne, la musique y occupe une place centrale. L'inspiration lui vient au gré de ses voyages, et des rencontres qui sont le coeur de son métier.