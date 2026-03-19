Deux enquêtes menées sur le ton de l'humour et de la poésie ! Bardammour ou mourir en souriant à la lune. Episode 2 : A travers une polyphonie de personnages et d'histoires qui s'entrelacent, nous découvrons une enquête menée par un inspecteur de police. En effet, le cadavre d'une femme tuée par balles a été découvert aux abords d'une ville ! Ce texte relève du typique scénario de roman policier mais nous sommes au théâtre et l'intrigue n'avancera pas conformément à la tradition du genre. Le doute est au centre de ce récit dramatique, où le récit d'anticipation fleurte avec les nombreux faits divers qui nous environnent. Un chalet à la montagne : Ce texte commence par la mise en abîme d'un récit : celui de Caïman qui serait le fils d'un homme politique autoritaire et tortionnaire, fait prisonnier par son propre père après l'avoir trahi ! Dans un chalet en plein montagne, l'auteur de ce texte et son metteur en scène se retrouvent pour bavarder autour d'un repas. Comme dans un thriller, l'on découvre que l'un d'eux doit tuer l'autre ? Ils sont accompagnés par vingt spectateur. rice. s qui vont convoquer le geste le plus ancestral du théâtre : raconter des histoires. Entre drame, poésie, science-fiction et humour, plus que les faits, ce sont les mots qui dévoilent la réalité comme dans la philosophie de Wittgenstein. On rit beaucoup, et c'est l'intelligence d'un petit groupe d'êtres humains, ensemble, qui permet de surmonter le drame.