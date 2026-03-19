Avec respect, tout est parfait !

Sais-tu que tu es absolument unique au monde ? Eh bien, les filles et les garçons de ta classe le sont aussi ! Certains adorent chanter à tue-tête, d'autres courent plus vite que le vent. Il y a ceux qui dévorent les livres en silence, et ceux qui brillent par leur imagination. Nous sommes tous différents, et c'est tant mieux ! CES DIFFERENCES, C'EST CE QUI NOUS REND EXTRAORDINAIRES. Au fil de cette histoire tendre et pétillante, tu rencontreras plein d'enfants, chacun avec sa personnalité, ses talents et ses petites particularités... comme toi ! Tu découvriras aussi les secrets simples pour bien vivre ensemble, se comprendre et prendre soin les uns des autres. Car nous avons tous un point commun : nous voulons être traités avec respect. Etre gentil, c'est la règle la plus importante sur Terre. Et bonne nouvelle : tout le monde peut y arriver ! "Un livre essentiel, doux et bienveillant ! " Sandra Barabino, @laclassedemoscaia, professeure des écoles