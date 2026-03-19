Réparer son électroménager et ses autres appareils électriques

Faites un geste pour la planète en réparant vos appareils ! S'adressant aux réparateurs débutants et amateurs, ce guide composé de 58 fiches pratiques explique comment identifier et résoudre les pannes les plus courantes de son électroménager et de bien d'autres appareils électriques : lave-linges, lave-vaisselles, réfrigérateurs et congélateurs, plaques de cuisson, fours, aspirateurs, glacières, machines à café, bouilloires, fers et centrales vapeur, robots ménagers, machines à pain, radiateurs électriques, climatiseurs, grille-pains, sèche-cheveux, perceuses, éclairages à LED... Sans nécessiter de connaissances préalables en électricité, ce livre prouve que, dans la majorité des cas, il suffit d'être un peu bricoleur pour réparer ses appareils défectueux et éviter ainsi le gaspillage. Et alors, quelle satisfaction de leur donner une deuxième vie et de se sentir écoresponsable !