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Hellsing Tome 4 . Perfect edition

Kohta Hirano

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La réédition tant attendue de la série Hellsing en version Deluxe ! En Angleterre, l'organisation secrète Hellsing agit pour protéger le pays des forces du mal, dont les vampires. Force de frappe de l'Eglise protestante, ce groupe dispose d'une arme secrète des plus inattendues : Alucard, vampire surpuissant et apparemment invulnérable. Bientôt, un ennemi terriblement dangereux resurgit du passé, relique du IIIe Reich. Il projette de propager la guerre et la désolation à travers le monde...

Par Kohta Hirano
Chez Delcourt

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Auteur

Kohta Hirano

Editeur

Delcourt

Genre

Seinen/Homme

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Hellsing Tome 4 . Perfect edition

Kohta Hirano

Paru le 19/03/2026

400 pages

Delcourt

15,99 €

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Scannez le code barre 9782413047063
9782413047063
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