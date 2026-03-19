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Le Guide zéro tabou de la parentalité 0-3 ans

Elodie Arnould

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Le vrai visage (cerné) de la maternité Tu pensais qu'élever un enfant, c'était juste un mélange de câlins et de mimiques mignonnes ? Entre les nuits sans sommeil, les reflux (internes ou externes...) et les cacas explosifs (adieu, le body blanc offert par Mamie), tu vas vite comprendre que, devenir parent, c'est pas un post Insta ! Du retour de la maternité à la rentrée en maternelle, Elodie te guide avec humour et franchise dans la folle aventure des 0-3 ans avec ton mini-toi. Mois par mois, les découvertes, progrès et galères de parent et enfant sont décortiquées - de l'énigme googlée depuis des millénaires " pourquoi bébé pleure ? " au terrifiant Terrible Two. Tout te sera révélé ! Pour un post-partum (presque) apaisé !

Par Elodie Arnould
Chez First

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Auteur

Elodie Arnould

Editeur

First

Genre

Grossesse et maternité

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Le Guide zéro tabou de la parentalité 0-3 ans

Elodie Arnould

Paru le 19/03/2026

192 pages

First

14,95 €

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Scannez le code barre 9782412101438
9782412101438
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