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Les grandes évasions de l'Histoire

Philippe Valode

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32 récits d'évasions invraisemblables ! Orphée revenu des Enfers, Casanova sorti des Plombs de Venise, les trois prisonniers d'Alcatraz partis sur un minuscule radeau en 1962, Papillon rescapé des bagnes de Guyane, le général de Gaulle et ses cinq ou six tentatives d'évasion d'Allemagne durant la Grande Guerre... Parmi ces évadés, il y en a de tous les temps et de tous les types. Leurs objectifs sont différents, mais ils ont un point commun : il faut faire preuve de courage pour tenter le tout pour le tout et franchir le pas de l'évasion. Suivez ces figures historiques au coeur de ces 32 histoires fascinantes où la liberté a plus de liberté que la vie...

Par Philippe Valode
Chez L'opportun (Editions de)

|

Auteur

Philippe Valode

Editeur

L'opportun (Editions de)

Genre

Ouvrages généraux

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Les grandes évasions de l'Histoire

Philippe Valode

Paru le 19/03/2026

408 pages

L'opportun (Editions de)

22,90 €

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Scannez le code barre 9782386711145
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