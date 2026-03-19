Bébés casse-couilles

Madame Connasse clashe les bébés ! Des perles à gogo, des questions farfelues, des situations ubuesques, des conversations insensées, des demandes gênantes, la galère des repas, des nuits bien trop courtes... Etre parents n'est pas un job de tout repos ! Et la liste des galères quotidiennes est sans fin. Vous signez pour des dizaines d'années ! Vols à l'étalage, exercices de maths du week-end qui finissent en crises de nerfs, nettoyage de (magnifiques) dessins sur les murs, imitation de votre signature dans le carnet... A chaque âge ses pépites ! Que vous soyez au début de ce merveilleux voyage qu'est la parentalité, que vous en aperceviez l'issue ou que vous souhaitiez vous informer (et vous faire peur ! ), Madame Connasse vous livre ici ses pépites les plus loufoques, les plus drôles, les plus terribles et surtout les plus attendrissantes.