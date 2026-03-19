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Lyon, capitale du crime

Amos Frappa

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A la fin du 19ème siècle, les faits-divers envahissent les unes de journaux. Paris a ses "apaches" , Marseille ses "nervis" . Moins associée à une violence spectaculaire, Lyon s'impose pourtant comme un lieu clé de l'histoire du crime : c'est là que naît la police scientifique. Parmi ses figures fondatrices, le docteur lyonnais Alexandre Lacassagne s'entoure de disciples et collègues tels qu'Alphonse Bertillon, Edmond Locard ou le Suisse Rodophe Reiss. Progressivement, la discipline se structure ; le modèle lyonnais devient une référence. Des empreintes digitales au portrait-robot, ces innovations se perfectionnent au fil d'affaires singulières et de faits-divers aujourd'hui oubliés. Porté par une riche iconographie et un important travail d'archives, Lyon, capitale du crime est un document inédit où l'histoire criminelle et les avancées scientifiques retracent la naissance, sur plus d'un siècle, de la police scientifique moderne telle que nous la connaissons aujourd'hui.

Par Amos Frappa
Chez Manufacture de livres éditions

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Auteur

Amos Frappa

Editeur

Manufacture de livres éditions

Genre

Criminalité

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Lyon, capitale du crime

Amos Frappa

Paru le 19/03/2026

224 pages

Manufacture de livres éditions

25,00 €

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