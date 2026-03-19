De l'univers visible et invisible

Stéphane Barsacq, auteur de monographies sur les peintres Léon Bakst et Augustin Frison-Roche, mais aussi d'études sur des sculpteurs ou orfèvres comme Jeanclos et Goudji, fait ici l'éloge des arts et des artistes, au gré de réflexions, de portrait et de souvenirs. Il nous fait pénétrer dans l'intimité de la pensée de Cimabue, Giotto ou Nicolas Poussin, et rapporte ses dialogues avec les derniers surréalistes, Henri Cartier-Bresson, Balthus ou Matta. Il s'agit pour lui de montrer que la " beauté convulsive ", dont parlait André Breton, est de tous les temps, et qu'elle unit l'homme du Magdalénien et Gauguin ou Matisse, Rodin ou Bourdelle, comme des artistes contemporains, pris dans leur singularité. On voyage de Paris à Venise, en quête de ce qui est à voir et de ce qui est invisible, sur quoi seuls de grands voyants nous ouvrent les yeux. Un voyage au coeur des arts par l'un des grands passeurs de la littérature et de l'art contemporain.