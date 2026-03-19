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Phuket en quelques jours

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Le guide parfait pour visiter Phuket le temps d'un weekend ! Lonely Planet, l'éditeur n°1 de guides de voyage dans le monde. Ce guide vous accompagne de Hat Surin à Hat Mai Khao , en passant par toutes les plages emblématiques pour découvrir les plus beaux paysages de Phuket ! Voici tout ce que vous trouverez dans ce guide : - Les plages incontournables à voir à Phuket : la très chic Hat Surin , Hat Karon et Hat Kata parfaites pour les familles, Ao Bang Thao et ses 8 km de sable blanc, Hat Mai Khao , Hat Nai Yang et Hat Nai Thon , les plages exceptionnelles du parc de Sirinat ... - Des sélections thématiques : top des activités nautiques à faire à Phuket , visites avec des enfants, vie nocturne , gastronomie, acitivités de plein air, spas et massage , culture thaï... - Itinéraires & conseils d'experts Lonely Planet : des parcours adaptés à la durée de votre visite, des adresses mises à jour régulièrement, et des recommandations pratiques pour voyager sereinement. - Suggestions d'escapades : l'île voisine de Ko Phi Phi , un paradis où les falaises de calcaire et la végétation luxuriante surplombent des plages de sable fin, le parc national d' Ao Phang Nga et ses remarquables paysages karstiques, le parc national maritime des îles Similan , pour des plongées de rêve quel que soit son niveau... - Cartes détaillées, plan détachable : un plan détachable de Phuket et une carte détaillée pour chaque chapitre. Ce guide inclut également des conseils détaillés pour organiser vos déplacements, des informations pour voyager de manière responsable et des éclairages culturels pour comprendre l'histoire et les traditions de Phuket . Un guide de voyage complet, facile à utiliser et pensé pour vous permettre de plonger au coeur de Phuket.

Par Lonely Planet, Planet Lonely
Chez Lonely Planet

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Auteur

Lonely Planet, Planet Lonely

Editeur

Lonely Planet

Genre

Thaïlande

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Phuket en quelques jours

Lonely Planet, Planet Lonely

Paru le 19/03/2026

168 pages

Lonely Planet

10,99 €

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