Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Prix Frontières 2026 Le marché du livre en 2025 Cinq Dark Romances à découvrir
#Roman jeunesse

Les légendes d'Ortie

Clara Hoffmann, Catherine Bouchard

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
- Une nouvelle aventure d'Ortie, la gardienne des légendes, pour découvrir l'univers fabuleux des Sentinelles ! - Une histoire d'amitié et de découvertes, pour dépasser ses peurs et ses insécurités ! Désormais gardienne des légendes, Ortie n'a qu'une idée en tête : repartir à l'aventure ! Lichen, la sentinelle, guide alors le petit groupe jusqu'au Grand Chêne ancestral, peuplé de milliers de Pousses plus différents les uns que les autres. Ortie a des étoiles plein les yeux : une légende se cache ici, elle en est certaine ! Mais, alors qu'elle fait la rencontre de la Grande Sentinelle, une ombre mystérieuse s'en prend à l'arbre et terrorise ses habitants... Voici donc une nouvelle mission pour Ortie et ses fidèles compagnons : découvrir ce qui se cache derrière cette menace et protéger le peuple du Grand Chêne.

Par Clara Hoffmann, Catherine Bouchard
Chez Gulf Stream

|

Auteur

Clara Hoffmann, Catherine Bouchard

Editeur

Gulf Stream

Genre

Autres collections (9 à 12 ans

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les légendes d'Ortie par Clara Hoffmann, Catherine Bouchard

Commenter ce livre

 

Les légendes d'Ortie

Clara Hoffmann, Catherine Bouchard

Paru le 19/03/2026

184 pages

Gulf Stream

13,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782383495482
9782383495482
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ? Boualem Sansal : chez Hachette, “je peux me reconstruire plus facilement“ La Grande Librairie : écrivains, chercheurs et artistes unis pour défendre la lecture
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.