Les légendes d'Ortie

- Une nouvelle aventure d'Ortie, la gardienne des légendes, pour découvrir l'univers fabuleux des Sentinelles ! - Une histoire d'amitié et de découvertes, pour dépasser ses peurs et ses insécurités ! Désormais gardienne des légendes, Ortie n'a qu'une idée en tête : repartir à l'aventure ! Lichen, la sentinelle, guide alors le petit groupe jusqu'au Grand Chêne ancestral, peuplé de milliers de Pousses plus différents les uns que les autres. Ortie a des étoiles plein les yeux : une légende se cache ici, elle en est certaine ! Mais, alors qu'elle fait la rencontre de la Grande Sentinelle, une ombre mystérieuse s'en prend à l'arbre et terrorise ses habitants... Voici donc une nouvelle mission pour Ortie et ses fidèles compagnons : découvrir ce qui se cache derrière cette menace et protéger le peuple du Grand Chêne.