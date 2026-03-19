1946. De Madrid aux quais de Lisbonne, une traque implacable entraîne des hommes et des femmes en fuite vers l'inconnu. Dans l'ombre des dictatures et des prisons, certains survivent, d'autres disparaissent. Tous portent en eux des blessures que rien n'efface. Au fil des exils, les voix se croisent : celle de Santiago, résistant traqué, de Dona Eva, figure ambiguë de Lisbonne, de Lucía, jeune femme téméraire. De Sisa et de sa folie. Entre fidélité et trahison, désir et vengeance, chacun affronte la part d'ombre qui le poursuit. Fresque chorale et envoûtante, Les Larmes d'Isabela interroge la mémoire et l'oubli, la fatalité des serments et la violence des choix. Gérard Coquet est connu pour avoir écrit plusieurs romans à succès sous le pseudonyme de Page Comann, qu'il partage avec Ian Manook. Ce duo d'auteurs a signé "Souviens-toi de Sarah", "OUTAOUAIS" et "Le bomian", salués pour leur puissance romanesque et leur écriture captivante.