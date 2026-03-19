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#Roman étranger

Carnets indigènes

Miroslav Misak

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Une déclaration d'amour aux forêts des Carpates Dans les forêts sauvages des Carpates, Sveto, homme des bois, ne s'est pas fait que des amis : les chasseurs et les forestiers l'ont pris en grippe. Sveto se sent chez lui sur ces versants boisés qui l'ont vu naître, parmi les lynx, les ours et les loups. Il plante des arbres une partie de l'année pour pouvoir passer le reste du temps dans ces forêts qu'il aime. Il n'a pas un sou en poche, mais quand les érables flamboient, à l'automne, il est l'homme le plus riche du monde. Il mène une vie solitaire jusqu'au jour où il rencontre Nadia, qui élève seule sa fille et peine à trouver un sens à sa vie citadine. Se présente alors l'occasion de cheminer à deux et de s'émerveiller ensemble. Ce premier roman, doux comme une promenade en forêt, est une déclaration d'amour aux Carpates. " L'écriture de Miroslav Miák est un remède contre le désenchantement. " Denník

Par Miroslav Misak
Chez Editions Paulsen

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Auteur

Miroslav Misak

Editeur

Editions Paulsen

Genre

Littérature tchèque et slovaqu

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Carnets indigènes

Miroslav Misak trad. Anouk Jeannon

Paru le 19/03/2026

Editions Paulsen

19,00 €

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Scannez le code barre 9782375025321
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