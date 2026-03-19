Carnets indigènes

Une déclaration d'amour aux forêts des Carpates Dans les forêts sauvages des Carpates, Sveto, homme des bois, ne s'est pas fait que des amis : les chasseurs et les forestiers l'ont pris en grippe. Sveto se sent chez lui sur ces versants boisés qui l'ont vu naître, parmi les lynx, les ours et les loups. Il plante des arbres une partie de l'année pour pouvoir passer le reste du temps dans ces forêts qu'il aime. Il n'a pas un sou en poche, mais quand les érables flamboient, à l'automne, il est l'homme le plus riche du monde. Il mène une vie solitaire jusqu'au jour où il rencontre Nadia, qui élève seule sa fille et peine à trouver un sens à sa vie citadine. Se présente alors l'occasion de cheminer à deux et de s'émerveiller ensemble. Ce premier roman, doux comme une promenade en forêt, est une déclaration d'amour aux Carpates. " L'écriture de Miroslav Miák est un remède contre le désenchantement. " Denník