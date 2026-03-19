Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Prix Frontières 2026 Le marché du livre en 2025 Cinq Dark Romances à découvrir
#Essais

N'entends-tu pas la mer ?

Goulven Le Brech

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La côte nord de la Bretagne, alternant landes, falaises, rochers, bosquets, anses, plages et grèves a été une source d'inspiration pour de nombreux écrivains et philosophes natifs des lieux ou ayant décidé d'y vivre. Du romantisme jusqu'à nos jours, ces individus ont succombé au charme de la côte Armoricaine, puisant leur inspiration de la petite musique des lieux, une mélodie de la mer et du vent propice au "désabonnement universel" (Tristan Corbière). Sur cette terre sise au bord de la mer souffle un vent immémorial, des notes cosmiques vibrent dans l'air, se mêlant aux cris des mouettes et des goélands. On marche sur les sentiers douaniers sans souci de l'heure, on arpente les grèves de jour comme de nuit, et l'on rentre tout ragaillardi. Dans cette échappée hors du temps, l'on se revivifie au contact de l'élémentaire : le vent, le ciel, les nuages, la lande et surtout la mer, cette grande ordonnatrice du paysage armoricain. Sur cette côte où la grande marée offre à la vue de vastes étendues découvertes de sables, de roches et d'algues, la mer, avec son incessant va-et-vient, procure un sentiment de liberté et d'indépendance. Goulven Le Brech nous invite à le suivre au sein de ce paysage éternel, en compagnie d'écrivains français et étrangers. Sur la côte d'Emeraude, en Armor, et lors d'excursions à Guernesey et dans la baie de Weymouth, en Grande-Bretagne, il chemine sur leurs pas et vers son propre passé, mêlant impressions, réflexions, souvenirs et rêveries.

Par Goulven Le Brech
Chez Editions Les Perséides

|

Auteur

Goulven Le Brech

Editeur

Editions Les Perséides

Genre

Critique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur N'entends-tu pas la mer ? par Goulven Le Brech

Commenter ce livre

 

N'entends-tu pas la mer ?

Goulven Le Brech

Paru le 12/03/2026

255 pages

Editions Les Perséides

19,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782371250925
9782371250925
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ? Boualem Sansal : chez Hachette, “je peux me reconstruire plus facilement“ La Grande Librairie : écrivains, chercheurs et artistes unis pour défendre la lecture
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.