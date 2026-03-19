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Nutri ménopause

Angélique Houlbert

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BOUFFEES DE CHALEUR, FATIGUE, TROUBLES DU SOMMEIL... RETROUVEZ VOTRE EQUILIBRE, NATURELLEMENT La ménopause n'est pas une maladie, mais elle bouleverse l'organisme. Elle s'accompagne souvent de symptômes gênants, et peut, avec le temps, fragiliser les os, la santé du coeur et modifier la silhouette. Heureusement, des solutions nutritionnelles et naturelles existent pour mieux vivre cette transition. Angélique Houlbert, diététicienne-nutritionniste, vous accompagne pas à pas, avec des conseils validés par la science. Au programme : - pourquoi on prend du poids à la ménopause ? ; - les aliments et nutriments qui soutiennent l'équilibre hormonal ? ; - des menus adaptés, jour après jour, pour rester en forme et éviter la prise de poids ? ; - les plantes et les compléments les plus efficaces contre les bouffées de chaleur, avec les doses recommandées ? ; - des conseils pour protéger vos os, réguler vos émotions et mieux dormir. Un guide clair et bienveillant pour retrouver votre équilibre et vivre pleinement cette nouvelle étape de vie.

Par Angélique Houlbert
Chez Thierry Souccar Editions

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Auteur

Angélique Houlbert

Editeur

Thierry Souccar Editions

Genre

Ménopause

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Nutri ménopause

Angélique Houlbert

Paru le 19/03/2026

112 pages

Thierry Souccar Editions

10,00 €

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