Prisonniers

Le passage en poche de la saga phénomène Assoiffés ! Pour la plupart des gens, obtenir son bac est un accomplissement. Pour Hudson et moi, cela signifie que nous ne sommes plus sous la protection du lycée Katmere... et que Cyrus, le mauvais roi vampire, est libre de nous arrêter pour des crimes que nous n'avons pas commis. Nous voilà à l'Aethereum, la prison pour créatures surnaturelles. Nos camarades de cellule sont terrifiants... et les gardiens encore plus. Pourtant, nous devons nous évader coûte que coûte car nos amis comptent sur nous... et sans mon aide, Jaxon dépérira. Allons-nous réussir à nous libérer du sort inviolable qui nous retient ici ? Sachant qu'une fois dehors, il faudra vaincre Cyrus ?