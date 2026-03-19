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Astuces en cuisine

Tafreschi soroush Allahyar, Soso cuisine moi

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Fort d'un estomac insatiable, de son CAP en pâtisserie, le tout cumulé à des années à expérimenter, Soso cuisine moi partage 150 hacks et recettes qui rendent la cuisine accessible à tous. Avec Astuces en cuisine , simplicité et efficacité sont au rendez-vous pour un résultat bluffant et gourmand ! Tu sais que si tu lis ce livre, tu seras incollable sur tous les trucs et petits twists en cuisine ? Et tu pourras même préparer des recettes à tomber ! Savourer un café tout doux, préparer une vinaigrette balsamique légendaire, presser un jus de citron expresss, avoir un avocat al dente , obtenir un bronzage brioché parfait... découvre 90 astuces, parfois farfelues mais toujours efficaces, qui viennent changer tes habitudes et faciliter tes envies de cuisine au quotidien. Soso partage aussi avec toi 60 recettes comme on ne te les a jamais expliquées : tiramisu balls sur le pouce, turbo cookies, gaufres salées express et cie... Avec Soso cuisine moi , on a envie de tout cuisiner !

Par Tafreschi soroush Allahyar, Soso cuisine moi
Chez Solar

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Auteur

Tafreschi soroush Allahyar, Soso cuisine moi

Editeur

Solar

Genre

Cuisine familiale

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Astuces en cuisine

Tafreschi soroush Allahyar, Soso cuisine moi

Paru le 19/03/2026

208 pages

Solar

19,90 €

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