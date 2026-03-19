La Révolution militaire napoléonienne

Une présentation inédite des innovations militaires napoléoniennes. Après les deux premiers volumes consacrés à la stratégie opérationnelle et à la tactique générale, ce troisième opus s'attèle à l'emploi tactique des différentes armes et à leur coordination durant les combats. S'appuyant sur le vécu des combattants, descendant au coeur des champs de bataille mais aussi des moments d'accalmie, saisissant les hommes au front comme dans leur vie quotidienne, ce dernier tome met l'accent sur les aspects sociologiques et anthropologiques de la guerre au temps de Napoléon. Des grandes questions stratégiques aux spécificités techniques les plus pointues, l'auteur offre ainsi la perspective d'une "histoire totale" de la guerre impériale.