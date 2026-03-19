Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Prix Frontières 2026 Le marché du livre en 2025 Cinq Dark Romances à découvrir
#Essais

La Révolution militaire napoléonienne

Stéphane Béraud, Stéphane Beraud

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Une présentation inédite des innovations militaires napoléoniennes. Après les deux premiers volumes consacrés à la stratégie opérationnelle et à la tactique générale, ce troisième opus s'attèle à l'emploi tactique des différentes armes et à leur coordination durant les combats. S'appuyant sur le vécu des combattants, descendant au coeur des champs de bataille mais aussi des moments d'accalmie, saisissant les hommes au front comme dans leur vie quotidienne, ce dernier tome met l'accent sur les aspects sociologiques et anthropologiques de la guerre au temps de Napoléon. Des grandes questions stratégiques aux spécificités techniques les plus pointues, l'auteur offre ainsi la perspective d'une "histoire totale" de la guerre impériale.

Par Stéphane Béraud, Stéphane Beraud
Chez Librairie Académique Perrin

|

Auteur

Stéphane Béraud, Stéphane Beraud

Editeur

Librairie Académique Perrin

Genre

Napoléon

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La Révolution militaire napoléonienne par Stéphane Béraud, Stéphane Beraud

Commenter ce livre

 

La Révolution militaire napoléonienne

Stéphane Béraud, Stéphane Beraud

Paru le 19/03/2026

33 pages

Librairie Académique Perrin

12,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782262105884
9782262105884
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ? Boualem Sansal : chez Hachette, “je peux me reconstruire plus facilement“ La Grande Librairie : écrivains, chercheurs et artistes unis pour défendre la lecture
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.