Prix de la Gendarmerie 2026

Créé en 2020 par la gendarmerie nationale et les éditions Plon, ce prix récompense un polar inédit, de grande qualité, mettant en scène la gendarmerie. Présidé par le général Hubert Bonneau, directeur général de la gendarmerie, le jury réunit journalistes, magistrats et écrivains, tels que Maxime Chattam, Caroline Roux, Thomas Sotto, Christian Authié, Fabrice Humbert, mais aussi des gendarmes hauts gradés ou non. Exigeants et passionnés, ils couronnent chaque année un polar de grande qualité.