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Ceux d'en bas

Alexandre Robert, Xxxxx Xxxxxx

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Créé en 2020 par la gendarmerie nationale et les éditions Plon, ce prix récompense un polar inédit, de grande qualité, mettant en scène la gendarmerie. Présidé par le général Hubert Bonneau, directeur général de la gendarmerie, le jury réunit journalistes, magistrats et écrivains, tels que Maxime Chattam, Caroline Roux, Thomas Sotto, Christian Authié, Fabrice Humbert, mais aussi des gendarmes hauts gradés ou non. Exigeants et passionnés, ils couronnent chaque année un polar de grande qualité.

Par Alexandre Robert, Xxxxx Xxxxxx
Chez Plon

| 1 Partages

Auteur

Alexandre Robert, Xxxxx Xxxxxx

Editeur

Plon

Genre

Romans policiers

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Ceux d'en bas

Alexandre Robert, Xxxxx Xxxxxx

Paru le 19/03/2026

382 pages

Plon

9,00 €

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Scannez le code barre 9782259325257
9782259325257
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