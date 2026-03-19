Guide de balades sur la Petite Ceinture

Regarder Paris autrement et revisiter son histoire en se baladant... 10 promenades originales pour faire le tour de la capitale, au plus près de l'ancienne ligne de chemin de fer de la Petite Ceinture, à travers parcs et jardins ou, au calme, sur les tronçons accessibles au public. 1. Plaine Monceau-Batignolles-Epinettes 2. Grandes Carrières-Clignancourt-La Chapelle-Pont-de-Flandre 3. Buttes-Chaumont-Belleville-Ménilmontant 4. Père Lachaise-Charonne 5. Bel-Air-La Rapée-Bercy 6. Quartier de la gare-Maison-Blanche-Montsouris 7. Petit Montrouge-Plaisance-Saint-Lambert 8. Javel-Auteuil 9. Auteuil-la Muette-Porte Dauphine 10. Ternes-Plaine Monceau Pour chaque parcours, retrouvez : - une carte pour se repérer immédiatement, - un itinéraire, détaillé rue par rue, - des focus sur toutes les gares - disparues ou conservées - et sur les lieux et bâtiments à ne pas manquer, - un carnet d'adresses recensant cafés, restaurants, jardins partagés, espaces d'expositions, murs de street-art accessibles tout au long des parcours.