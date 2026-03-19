Autodidacte venu de sa Mayenne natale, Henri Rousseau (1844-1910), plus connu du public sous le nom de "Douanier Rousseau", forge à Paris une oeuvre où l'ambition rivalise avec l'audace. Revendiquant fièrement son statut de peintre, il se met en scène dans des portraits solennels, invente le "portrait-paysage" pour inscrire ses proches dans un environnement symbolique, s'essaie aux grands récits de l'histoire et aux allégories républicaines, tout en concourant aux commandes publiques d'une Troisième République avide d'images. Soucieux de trouver sa place sur un marché de l'art en pleine mutation, il décline bouquets, paysages de banlieue et formats plus modestes destinés à la vente. Mais c'est dans ses jungles visionnaires, peuplées d'animaux fantastiques, où la précision du détail se mêle à l'étrangeté du rêve, que se joue sa renommée. A travers ces chemins multiples, Rousseau affirme une ambition tenace : s'inscrire dans l'histoire de la peinture par le pari de l'invention et de la liberté.