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Changer la vie

Denis Saint-Amand

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Portée par l'ambitieux projet de "changer la vie" , la brève trajectoire littéraire d'Arthur Rimbaud se solde par un échec, mais elle n'a pas empêché que le poète devienne une véritable icône. Cet essai cherche à saisir les cohérences d'un projet poétique complexe et engage une lecture pragmatique de ses usages contemporains. En plus d'une relecture sociopoétique d'une oeuvre pensée comme une expérience transgressive fondée sur une perspective transformatrice, se noue une réflexion sur les rôles et valeurs attribués à la littérature, à travers l'exploration de reprises variées du cas Rimbaud : il est question, entre autres, de prolongements fictionnels et d'héritages revendiqués (dans la fiction romanesque, mais aussi dans les domaines de la bande dessinée, du rock et du rap), de gestes dévots commis par la critique et par les fans du poète, de marques et de produits dérivés, d'une politique patrimoniale et du courrier qu'on continue à lui adresser au cimetière de Charleville.

Par Denis Saint-Amand
Chez PU Rennes

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Auteur

Denis Saint-Amand

Editeur

PU Rennes

Genre

Critique Poésie

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Changer la vie

Denis Saint-Amand

Paru le 19/03/2026

PU Rennes

22,00 €

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Scannez le code barre 9791041304967
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