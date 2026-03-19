Sanda Tome 7

Le Père Noël revient... avec un corps de lutteur et une âme d'enfant ! Sanda a enfin trouvé son renne ! Il s'agit d'Ikkei Tonakai, un de ses camarades, qui semble malheureusement peu enclin à lui venir en aide. S'il veut s'assurer le soutien de l'adolescent, le père Noël va devoir faire ses preuves, et vite, car une blessure à la main rend sa transformation plus difficile... Comme si ça ne suffisait pas, une bande de ravisseurs d'enfants s'introduit à Daikoku Aigo et tente d'enlever une élève ! Et si, pour faire face à la menace, Sanda était forcé de s'allier à son plus féroce adversaire ? Un Santa Claus qui se bat littéralement pour les enfants, c'est ça, l'esprit de Noël ! Après l'incroyable Beastars , Paru Itagaki reprend la plume pour une dystopie déjantée remplie d'action, avec ce zeste de folie qui fait son charme !