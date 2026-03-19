Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Prix Frontières 2026 Le marché du livre en 2025 Cinq Dark Romances à découvrir
#Manga

Sanda Tome 7

Paru Itagaki

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le Père Noël revient... avec un corps de lutteur et une âme d'enfant ! Sanda a enfin trouvé son renne ! Il s'agit d'Ikkei Tonakai, un de ses camarades, qui semble malheureusement peu enclin à lui venir en aide. S'il veut s'assurer le soutien de l'adolescent, le père Noël va devoir faire ses preuves, et vite, car une blessure à la main rend sa transformation plus difficile... Comme si ça ne suffisait pas, une bande de ravisseurs d'enfants s'introduit à Daikoku Aigo et tente d'enlever une élève ! Et si, pour faire face à la menace, Sanda était forcé de s'allier à son plus féroce adversaire ? Un Santa Claus qui se bat littéralement pour les enfants, c'est ça, l'esprit de Noël ! Après l'incroyable Beastars , Paru Itagaki reprend la plume pour une dystopie déjantée remplie d'action, avec ce zeste de folie qui fait son charme !

Par Paru Itagaki
Chez Editions Ki-oon

|

Auteur

Paru Itagaki

Editeur

Editions Ki-oon

Genre

Seinen/Homme

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Sanda Tome 7 par Paru Itagaki

Commenter ce livre

 

Sanda Tome 7

Paru Itagaki trad. Djamel Rabahi

Paru le 19/03/2026

Editions Ki-oon

6,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791032724408
9791032724408
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ? Boualem Sansal : chez Hachette, “je peux me reconstruire plus facilement“ La Grande Librairie : écrivains, chercheurs et artistes unis pour défendre la lecture
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.