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Couture Mix and match

Annabel Benilan

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Cousez 5 hauts et 5 bas et combinez-les pour obtenir 25 tenues Un pull col V, une chemise en soie, un débardeur en lin, un tee-shirt en jersey, un col roulé, s'associent indifféremment à une jupe courte, un pantalon chino, une jupe longue plissée, un pantalon à pinces ou un short. Composez votre garde-robe idéale en cousant ces 10 pièces essentielles et prêtes à se combiner pour avoir à votre disposition 25 tenues parfaites pour toutes les occasions. Annabel Benilan vous guide pas à pas pour coudre votre dressing sur-mesure en toute simplicité.

Par Annabel Benilan
Chez Marie Claire Editions

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Auteur

Annabel Benilan

Editeur

Marie Claire Editions

Genre

Couture, tricot

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Couture Mix and match

Annabel Benilan

Paru le 19/03/2026

96 pages

Marie Claire Editions

22,00 €

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Scannez le code barre 9791032311998
9791032311998
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