Couture Mix and match

Cousez 5 hauts et 5 bas et combinez-les pour obtenir 25 tenues Un pull col V, une chemise en soie, un débardeur en lin, un tee-shirt en jersey, un col roulé, s'associent indifféremment à une jupe courte, un pantalon chino, une jupe longue plissée, un pantalon à pinces ou un short. Composez votre garde-robe idéale en cousant ces 10 pièces essentielles et prêtes à se combiner pour avoir à votre disposition 25 tenues parfaites pour toutes les occasions. Annabel Benilan vous guide pas à pas pour coudre votre dressing sur-mesure en toute simplicité.