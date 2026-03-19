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Suis-je otroverti ?

Rami Kaminski

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Vous avez du mal à vous épanouir dans un groupe ? A l'inverse, la solitude est une souffrance ? Vous n'arrivez pas à trouver un équilibre dans votre relation aux autres, et vous vous en voulez ? La situation n'est pas sans issue : vous faites simplement partie des otrovertis, ces personnes ni introverties ni extraverties, qui aiment être seules par moments, n'ont jamais le sentiment ni le souhait d'appartenir à un groupe, tout en ayant le besoin de nourrir quelques relations privilégiées. Dans cet ouvrage qui mêle explications accessibles et exemples concrets, le Dr Rami Kaminski, psychiatre, propose une troisième voie libératrice pour commencer à s'écouter avec : - les avantages de cet entre-deux ; - les conseils pour établir des connexions profondes et privilégiées et suivre votre propre voie ; - la boîte à outils pour respecter votre rythme dans un monde qui prône l'appartenance sociale. Embrasser son rythme intérieur pour s'épanouir Le Dr Rami Kaminski, MD, est psychiatre depuis 40 ans. Son expertise va des troubles de l'humeur aux TOC et à l'anxiété en passant par l'addiction et les pathologies neurocognitives. Partisan d'une approche intégrative, il allie concepts thérapeutiques novateurs et valeurs humaines dans une méthode unique. En 2023, il a fondé l'Otherness Institute dont la mission est d'expliquer et déchiffrer le phénomène d'altérité qui le passionne.

Par Rami Kaminski
Chez Leduc.s éditions

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Auteur

Rami Kaminski

Editeur

Leduc.s éditions

Genre

Connaissance de soi

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Suis-je otroverti ?

Rami Kaminski

Paru le 19/03/2026

320 pages

Leduc.s éditions

21,90 €

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