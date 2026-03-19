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BTS

Lantou Onirina

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Phénomène mondial, BTS a redéfini les contours de la K-Pop. Auteurs, danseurs, interprètes, ils ont imposé leur voix, mêlant messages sociaux, récits intimes et performances puissantes. Cette biographie commence en 2025, à l'issue de leur service militaire, et remonte le fil d'une décennie fulgurante. De l'écho planétaire aux premiers pas dans l'ombre, elle retrace l'histoire d'un groupe devenu symbole, et du lien unique qui l'unit à son public. Un récit à rebours, sensible et documenté, qui explore la résonance entre BTS et ARMY, et ce que ce lien dit de notre besoin d'être entendu quelque part.

Par Lantou Onirina
Chez Popcorn

|

Auteur

Lantou Onirina

Editeur

Popcorn

Genre

Variété internationale

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BTS

Lantou Onirina

Paru le 19/03/2026

Popcorn

10,90 €

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