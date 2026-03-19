La sorcière qui ratait tout

Le nouvel album de l'institutrice et de l'illustratrice adorées des enfants Natty n'a jamais été une sorcière très douée. Potion renversée, baguette cassée, chute de balai... Ce n'est pas pour rien si, à l'école de sorcellerie, les autres sorcières l'ont surnommée "Abracadarata, celle qui tout rata" . Après bien des échecs, la sorcière part s'installer seule, au fond de la forêt. Jusqu'au jour où une petite fille pas comme les autres vient à sa rencontre... Et si rater, c'était réussir autrement ?