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#Album jeunesse

La sorcière qui ratait tout

Delphine Balme, Jessica Mazelle

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Le nouvel album de l'institutrice et de l'illustratrice adorées des enfants Natty n'a jamais été une sorcière très douée. Potion renversée, baguette cassée, chute de balai... Ce n'est pas pour rien si, à l'école de sorcellerie, les autres sorcières l'ont surnommée "Abracadarata, celle qui tout rata" . Après bien des échecs, la sorcière part s'installer seule, au fond de la forêt. Jusqu'au jour où une petite fille pas comme les autres vient à sa rencontre... Et si rater, c'était réussir autrement ?

Par Delphine Balme, Jessica Mazelle
Chez Editions Jouvence

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Auteur

Delphine Balme, Jessica Mazelle

Editeur

Editions Jouvence

Genre

Autres éditeurs (F à J)

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La sorcière qui ratait tout

Delphine Balme, Jessica Mazelle

Paru le 19/03/2026

44 pages

Editions Jouvence

14,95 €

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Scannez le code barre 9782889840731
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