Le KGB à Tchernobyl

Une plongée dans le monde du KGB à travers ses archives consacrées à Tchernobyl. En URSS, le KGB était, en tout lieu, " les yeux et les oreilles du Parti ". Il n'était pas qu'une force répressive, mais aussi un tentaculaire pouvoir technocratique qui, dans chaque entreprise, dans chaque école, dans chaque hôpital, observait et rapportait le moindre détail quotidien : qui a dit quoi, quelle machine est en panne, etc. Cette présence quotidienne, à la fois terrifiante et désarmante, est encore peu étudiée. En 2019, cependant, le SBU, successeur du KGB, a publié deux énormes volumes de rapports et de correspondances consacrés à Tchernobyl. On y découvre la manière dont, depuis la construction de la Centrale jusqu'à sa liquidation, un grand réseau d'agents implantés et de " personnes de confiance " ont inlassablement cherché à débusquer d'éventuels saboteurs, et parfois tenté de faire remonter en haut lieu l'extraordinaire gabegie qui régnait sur le site de la centrale - en vain. L'historienne Galia Ackerman retrace l'histoire de Tchernobyl vue par le KGB et présente ces documents pour la première fois exploités, qui révèlent le mode de fonctionnement du " limier " du Parti.