Un livre d'énigmes 100 % Sisters ! Il est temps pour Marine, Wendy et leurs parents de partir en vacances. Les valises des filles ne sont pas prêtes et pourtant le temps presse car les parents veulent quitter la maison au plus vite. Il va absolument falloir aider Marine et Wendy à trouver leurs affaires manquantes ! Les Sisters , c'est aussi un jeu de cartes ( La Fête du siècle ), deux livres double-face, un livre dont tu es l'héroïne, un carnet secret, un livre collector ( Mène l'enquête avec Marine et Wendy ), une boîte Multi-jeux , des livres de coloriages, un livre de décalcomanies, une boîte de bracelets de Sisters et un calendrier de l'Avent !