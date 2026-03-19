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Les Sisters

Christophe Pernaudet

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Un livre d'énigmes 100 % Sisters ! Il est temps pour Marine, Wendy et leurs parents de partir en vacances. Les valises des filles ne sont pas prêtes et pourtant le temps presse car les parents veulent quitter la maison au plus vite. Il va absolument falloir aider Marine et Wendy à trouver leurs affaires manquantes ! Les Sisters , c'est aussi un jeu de cartes ( La Fête du siècle ), deux livres double-face, un livre dont tu es l'héroïne, un carnet secret, un livre collector ( Mène l'enquête avec Marine et Wendy ), une boîte Multi-jeux , des livres de coloriages, un livre de décalcomanies, une boîte de bracelets de Sisters et un calendrier de l'Avent !

Par Christophe Pernaudet
Chez Les Livres du Dragon d'Or

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Auteur

Christophe Pernaudet

Editeur

Les Livres du Dragon d'Or

Genre

Livres-jeux

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Les Sisters

Christophe Pernaudet

Paru le 19/03/2026

132 pages

Les Livres du Dragon d'Or

10,95 €

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