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Mon jeu de 7 familles pour débuter en anglais CE1-CE2

Maxime Paul

ActuaLitté
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Un outil ludique et pédagogique pour accompagner l'apprentissage du vocabulaire anglais, à destination des élèves de CE1-CE2. 49 cartes pour découvrir la langue anglaise ! Ce jeu de 7 familles se compose 42 cartes illustrées abordant les principales thématiques au programme : animaux de compagnie, parties du corps, nombres, sentiments, météo, couleurs et objets de la classe, ainsi que 7 cartes " défi " portant sur des questions de civilisation. La transcription phonétique simplifiée et le mini-site dédié permettent à l'enfant de consolider sa prononciation anglaise. Aussi, le livret pédagogique propose des phrases types pour l'inviter progressivement à mener des parties dans cette langue. Contenu : - 49 cartes avec les familles " pets ", " body ", " numbers ", " feelings ", " weather ", " colours " et " class objects " et des cartes " civilisation " - Un livret de 16 pages avec un QR code pour s'exercer à la prononciation

Par Maxime Paul
Chez Rue des Ecoles

|

Auteur

Maxime Paul

Editeur

Rue des Ecoles

Genre

langues

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Mon jeu de 7 familles pour débuter en anglais CE1-CE2

Maxime Paul

Paru le 19/03/2026

49 pages

Rue des Ecoles

7,95 €

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Scannez le code barre 9782820819260
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