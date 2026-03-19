Mon jeu de 7 familles pour débuter en anglais CE1-CE2

Un outil ludique et pédagogique pour accompagner l'apprentissage du vocabulaire anglais, à destination des élèves de CE1-CE2. 49 cartes pour découvrir la langue anglaise ! Ce jeu de 7 familles se compose 42 cartes illustrées abordant les principales thématiques au programme : animaux de compagnie, parties du corps, nombres, sentiments, météo, couleurs et objets de la classe, ainsi que 7 cartes " défi " portant sur des questions de civilisation. La transcription phonétique simplifiée et le mini-site dédié permettent à l'enfant de consolider sa prononciation anglaise. Aussi, le livret pédagogique propose des phrases types pour l'inviter progressivement à mener des parties dans cette langue. Contenu : - 49 cartes avec les familles " pets ", " body ", " numbers ", " feelings ", " weather ", " colours " et " class objects " et des cartes " civilisation " - Un livret de 16 pages avec un QR code pour s'exercer à la prononciation