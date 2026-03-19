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Guide des appâts & leurres de pêche

Daniel Laurent

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Un des guides les plus complets sur les appâts et leurres de pêche disponible actuellement. Recense tous les appâts : l'intégralité des esches d'origine animale et végétale, amorces, pâtes, et l'intégralité des leurres existants. Pour chaque leurre ou appât, découvrez ses caractéristiques détaillées, les espèces de poissons ciblées, le type de leurre ou d'esche le plus adapté (taille, forme, couleur, action, etc.), les astuces de pêcheur et les conseils pour le positionner et le présenter efficacement.

Par Daniel Laurent
Chez Editions Artémis

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Auteur

Daniel Laurent

Editeur

Editions Artémis

Genre

Pêche

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Guide des appâts & leurres de pêche

Daniel Laurent

Paru le 19/03/2026

176 pages

Editions Artémis

14,90 €

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Scannez le code barre 9782816024838
9782816024838
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