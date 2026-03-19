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L'usager dans le système de santé

Philippe Marin

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Dans un contexte de transformation profonde du système de santé, l'usager n'est plus un simple bénéficiaire de soins : il devient acteur, parfois même partenaire, de son parcours médical. Se questionner sur la présence et le positionnement de l'usager amène à s'intéresser aux fondements même et au fonctionnement du système de santé de notre pays. Cet ouvrage de référence aborde, à travers le prisme de la démocratie en santé, toutes les questions actuelles des secteurs sanitaire et médico-social. Il explore les fondements juridiques de cette évolution, en analysant les droits reconnus à l'usager mais aussi les limites et les tensions qui en découlent. Il interroge, en particulier, les mécanismes de représentation des usagers dans les instances de gouvernance sanitaire et médico-sociale, ainsi que les enjeux liés à la numérisation des parcours de soins. Destiné aux étudiants et aux professionnels du secteur de la santé, ce manuel offre une lecture critique des mutations contemporaines du système de santé. Il constitue une ressource précieuse pour comprendre les dynamiques juridiques et politiques à l'oeuvre dans la relation entre l'usager et les institutions sanitaires, sociales et médico-sociales.

Par Philippe Marin
Chez Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique

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Auteur

Philippe Marin

Editeur

Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique

Genre

Droit public

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L'usager dans le système de santé

Philippe Marin

Paru le 23/04/2026

Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique

38,00 €

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Scannez le code barre 9782810912346
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