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Vous êtes autiste ? Moi aussi !

Caroline Péchoux

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Sans jargon médical, mais sans être un simple témoignage, Vous êtes autiste ? Moi aussi ! s'adresse à toutes celles et ceux qui veulent enfin comprendre, sans simplifier ni caricaturer, pour mieux vivre au quotidien avec leur TSA. Vous ne vous sentez pas tout à fait "comme les autres" ? Votre famille, vos ami·es ne comprennent pas comment vous fonctionnez ? Vous vous reconnaissez dans certains traits associés à l'autisme... ou vous avez reçu un diagnostic de TSA ? Moi aussi ! Cet ouvrage est celui que j'aurais aimé trouver à la suite de mon diagnostic tardif d'autisme : - Une synthèse complète et sourcée des connaissances actuelles autour de l'autisme chez l'adulte. - Une vision objective et nuancée du quotidien des adultes autistes et des outils concrets pour l'améliorer. Sans jargon médical, mais sans être un simple témoignage, Vous êtes autiste ? Moi aussi ! s'adresse à toutes celles et ceux qui veulent enfin comprendre, sans simplifier ni caricaturer, pour mieux vivre au quotidien avec leur TSA.

Par Caroline Péchoux
Chez De Boeck supérieur

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Auteur

Caroline Péchoux

Editeur

De Boeck supérieur

Genre

Autres maux

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Vous êtes autiste ? Moi aussi !

Caroline Péchoux

Paru le 19/03/2026

256 pages

De Boeck supérieur

19,95 €

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Scannez le code barre 9782807373099
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