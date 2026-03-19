La météo intérieure

La météo intérieureMD est une approche ludique qui compare les émotions à des manifestations climatiques. Bien qu'elle soit alignée avec la nature créative des enfants et favorise la communication avec eux, elle est tout aussi bénéfique pour les adultes, car elle les aide à comprendre leurs propres sentiments. Appuyée par Dre Céline Lamy, pédopsychiatre, Manon Jean montre dans cet ouvrage comment l'expression du chagrin, de la peur ou de la colère qui envahit petits et grands peut devenir un levier puissant pour leur permettre de tisser des liens profonds entre eux. L'au-trice propose également des pistes concrètes pour des mises en pratique au quotidien ainsi que des exercices pour tous. Devenir météorologue des émotions vous intéresse ? Ce livre est pour vous !