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#Essais

La météo intérieure

Manon Jean, Céline Lamy

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La météo intérieureMD est une approche ludique qui compare les émotions à des manifestations climatiques. Bien qu'elle soit alignée avec la nature créative des enfants et favorise la communication avec eux, elle est tout aussi bénéfique pour les adultes, car elle les aide à comprendre leurs propres sentiments. Appuyée par Dre Céline Lamy, pédopsychiatre, Manon Jean montre dans cet ouvrage comment l'expression du chagrin, de la peur ou de la colère qui envahit petits et grands peut devenir un levier puissant pour leur permettre de tisser des liens profonds entre eux. L'au-trice propose également des pistes concrètes pour des mises en pratique au quotidien ainsi que des exercices pour tous. Devenir météorologue des émotions vous intéresse ? Ce livre est pour vous !

Par Manon Jean, Céline Lamy
Chez Les Editions de l'Homme

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Auteur

Manon Jean, Céline Lamy

Editeur

Les Editions de l'Homme

Genre

Education de l'enfant

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La météo intérieure

Manon Jean, Céline Lamy

Paru le 19/03/2026

216 pages

Les Editions de l'Homme

19,90 €

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